Bolu Valisi: Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi
Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerle ilgili iş yerlerine yapılan denetimlerde, "Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzolasyon altında olması gereken vatandaşlarımızın sayısı arttı. Pozitif vakalar arttı" dedi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, dün yapılan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplantısında alınan yeni kararlarla ilgili düzenlenen denetimlere katıldı. Vali Ümit, denetimler öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki aydır Bolu’da vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, “İlk aylarda ülkemiz geneline bakıldığında son derece iyi gelmiş olmamıza rağmen, ülkenin de içerisinde bulunduğu son günlerdeki yükselmeyi görüyoruz. Ülkemiz genelindeki yükselmeye paralel olarak bizde de birtakım vakalarda artışlar oldu. Son 2 aydır bizde de istenmeyen şekilde rakamlar yükseldi. İzolasyon altında olması gereken vatandaşlarımızın sayısı arttı. Pozitif vakalar arttı. Bugün itibariyle 65 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altında. Bu biraz azalıyor. Bazen yükseldiği de oluyor ama netice itibariyle vakalarda istemediğimiz bir artış görüyoruz” dedi.
Ümit, il genelinde yapılan düğün, sünnet gibi toplu etkinliklerde ikramların kaldırıldığını ve etkinliklerin oluşturulan ekipler tarafından kontrol edileceğini belirterek, “İl Salgın Denetim Merkezi oluşturduk. İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde mahalle denetim ekipleri oluşturduk. Bir de bunların dışında bütün toplu etkinlikleri takip edecek olan ayrı ekipler oluşturduk. Bunlar ayrı giysilerle olacaklar. Kendilerine has kıyafetleri olacak. Bütün etkinlikleri baştan sonra nezaretleri altında tutacaklar. Ayrıca bu etkinliklerin süreleri kısaltıldı. Normal şartlarda 2 saat olarak değerlendirildi. Bütün etkinliklerde yemek programlarının olmaması yönünde karar alındı. Toplu etkinliklerde yemek ve diğer ikramlar yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu yemeklerde ve ikramlarda kesinlikle mesafeye uyulmadığını görüyoruz. Yükselen rakamlar, kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve istenmeyen üzüntülerle karşı karşıya geliyoruz” şeklinde konuştu.
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