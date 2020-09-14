Bolu'da 16 geyiğin avlanacağı ihaleye yürütmeyi durdurma kararı
Bolu İdare Mahkemesi, 16 kızıl geyiğin avlanması yönündeki ihaleye eksik hususların giderilmesi ve delillerin toplanması için yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bolu’da 16 kızıl geyiğin ihaleyle avlanacağı duyuruldu. İhale ile avlanmasına izin verilecek olan geyikler için ihalelerde muhammen bedel fiyatları ise 8 bin 500 TL ile 34 bin 500 TL arasında belirlendi. Söz konusu ihale kentte tepki çekti.
Tepkiler üzerine Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve hayvanseverler, Bolu İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması yönünde başvuruda bulundu.
"YENİ BİR KARAR VERİLİNCEYE KADAR..."
Başvuruyu değerlendiren Bolu İdare Mahkemesi, 16 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için eksik hususların giderilmesi ve delillerin toplanması için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, "Dava konusu işlemin avlanma ihalesine ilişkin olması ve uygulanmakla etkisi tükenecek mahiyette bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi" denildi.
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