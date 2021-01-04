Bond kızı Tanya Roberts hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Tanya Roberts 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bond kızı olarak adını duyuran oyuncu ayrıca "Charlie'nin Melekleri" dizisinde bir dönem meleklerden birini canlandırmıştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 15:21
Bond kızı Tanya Roberts hayatını kaybetti
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James Bond serisinin "A View To A Kill" adlı filminde Roger Moore (altta) ile birlikte rol alan Tanya Roberts 65 yaşında hayata veda etti. Roberts'ın ölüm sebebinin Covid-19 ile ilgisi olmadığı açıklanırken aktrisin neden ölüdüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Tanya Roberts ayrıca Türkiye'de de televizyonda yayınlanan "Charlie'nin Melekleri" dizisinin son sezonunda rol almış ve meleklerden birini canlandırmıştı. Tanya Roberts'in son rol aldığı dizilerden biri de "That 70's Show" adlı yapım oldu.



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