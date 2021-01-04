Bond kızı Tanya Roberts hayatını kaybetti
ABD'li oyuncu Tanya Roberts 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bond kızı olarak adını duyuran oyuncu ayrıca "Charlie'nin Melekleri" dizisinde bir dönem meleklerden birini canlandırmıştı.
James Bond serisinin "A View To A Kill" adlı filminde Roger Moore (altta) ile birlikte rol alan Tanya Roberts 65 yaşında hayata veda etti. Roberts'ın ölüm sebebinin Covid-19 ile ilgisi olmadığı açıklanırken aktrisin neden ölüdüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi.
Tanya Roberts ayrıca Türkiye'de de televizyonda yayınlanan "Charlie'nin Melekleri" dizisinin son sezonunda rol almış ve meleklerden birini canlandırmıştı. Tanya Roberts'in son rol aldığı dizilerden biri de "That 70's Show" adlı yapım oldu.
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği