Borç batağındaki belediye ‘hediyeler’den vazgeçmedi
Koronavirüs salgını dolayısıyla Belediye Meclisi’nden 150 milyon liralık borçlanma yetkisi alan AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, temsil-ağırlama-tören hizmetleri için 4.5 milyon lira harcadı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri… Pandemi dolayısıyla 20 Mayıs'ta Belediye Meclisi kararıyla 150 milyon TL'lik yeni borçlanma yetkisi alan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, temsil, ağırlama ve tören organizasyonu hizmetine 4.5 milyon TL daha ödedi.
KALEM KALEM HEDİYELER
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Ocak ayında ‘proje, yatırım ve hizmetlerin kamuoyuna duyurulması' hizmeti için 30 milyon 392 bin TL'lik ihaleyi imzalayan belediye, 2 Haziran'da çıktığı ihale ile 4 milyon 543 bin TL'ye temsil, ağırlama ve tören organizasyonu hizmeti satın aldı.
Belediyenin aldığı hizmetler arasında ikram, yemek, alkolsüz içecek, kestane şekeri, konaklama; hediyelik olarak Bursa el havlusu, Bursa dolama şal, kravat, tükenmez kalem, anahtarlık, yeşil türbe minyatürü, USB flaş bellek, belediye logolu çantada kupa bardak, şapka, yap-boz oyunu, Bursa bıçağı ve çiçek yer alıyor. Şehre yapılacak ziyaretlerde yerli ve yabancı devlet erkanı için otomobil ve minibüs kiralama hizmeti de ihale şartnamesinde yer alıyor.
2 YILDA 80.9 MİLYON LİRA
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018-2020 arasında da ‘İkram-reklam-ağırlama' giderlerine 80.9 milyon lira harcamıştı. Başkan Alinur Aktaş, göreve geldiğinde 5 milyar lira borç devraldıklarını, tasarrufa önem vereceklerini açıklamıştı.
Video Haberler
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı