Borç batağındaki belediye ‘hediyeler’den vazgeçmedi

21 Ağustos 2020 Cuma, 08:09

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri… Pandemi dolayısıyla 20 Mayıs'ta Belediye Meclisi kararıyla 150 milyon TL'lik yeni borçlanma yetkisi alan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, temsil, ağırlama ve tören organizasyonu hizmetine 4.5 milyon TL daha ödedi.

KALEM KALEM HEDİYELER

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Ocak ayında ‘proje, yatırım ve hizmetlerin kamuoyuna duyurulması' hizmeti için 30 milyon 392 bin TL'lik ihaleyi imzalayan belediye, 2 Haziran'da çıktığı ihale ile 4 milyon 543 bin TL'ye temsil, ağırlama ve tören organizasyonu hizmeti satın aldı.

Belediyenin aldığı hizmetler arasında ikram, yemek, alkolsüz içecek, kestane şekeri, konaklama; hediyelik olarak Bursa el havlusu, Bursa dolama şal, kravat, tükenmez kalem, anahtarlık, yeşil türbe minyatürü, USB flaş bellek, belediye logolu çantada kupa bardak, şapka, yap-boz oyunu, Bursa bıçağı ve çiçek yer alıyor. Şehre yapılacak ziyaretlerde yerli ve yabancı devlet erkanı için otomobil ve minibüs kiralama hizmeti de ihale şartnamesinde yer alıyor.

2 YILDA 80.9 MİLYON LİRA

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018-2020 arasında da ‘İkram-reklam-ağırlama' giderlerine 80.9 milyon lira harcamıştı. Başkan Alinur Aktaş, göreve geldiğinde 5 milyar lira borç devraldıklarını, tasarrufa önem vereceklerini açıklamıştı.