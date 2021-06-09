Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı (Kapsadığı borçlar ve son başvuru tarihi)

09 Haziran 2021 Çarşamba, 08:31

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları yeniden yapılandırılabilecek.

Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılması da yasa kapsamında yer alıyor.

ZARARLARININ YÜZDE 50'Sİ SİLİNECEK



Düzenlemeyle, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı imkanı getirildi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borcu sahiplerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde bu durum kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.