Borsa günü sert düşüşle kapadı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, arife günü nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,24 değer kaybederek, günü 1.441,33 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,42 ile spor oldu.
Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın oluşturduğu enflasyon endişelerinin pay piyasalarını baskıladığını belirtti.
YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK
Yurt içi piyasalarda 4,5 gün sürecek tatilin başladığını bildiren analistler, 17 Mayıs haftasının ilk gününde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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