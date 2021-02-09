Borsada rayici olmayan yabancı paralar için 2020 sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaklar.
Tebliğ ekinde yer alan listede dolar kuru 7.3405 TL efektif dolar kuru 7.3353 TL, Avro kuru ise 9,0079 TL, efektif euro kuru ise 9.0015 TL olarak belirtildi.
Listede en düşük değere sahip para birimi 0.00003 TL ile Venezuela Bolivarı Fuertesi olarak yer alırken, Kuveyt Dinarı 23.9533 TL'lik değeriyle en yüksek para birimi konumunda bulunuyor.
Kaynak: Reuters
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