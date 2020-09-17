"Boş tribünler önünde oynanmasın!"
Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'dan maçların kısıtlı sayıda taraftarla oynanması talebi geldi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, lig maçlarının kısıtlı sayıda taraftarla oynanması çağrısında bulundu.
Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin başından beri "önce sağlık" dediklerini kaydetti.
Gözbaşı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs ile mücadele ederken kurallara sıkı sıkı uymak şartıyla iş ve sosyal yaşamın da devam etmesi gerekliliği ortada. Maçların seyircisiz tadı olmuyor, milyonlarca futbolsever haftanın yorgunluğunu, stresini tribünlerde atıyor. Bu çerçevede en azından localara kontrollü izin verilebilir. Örneğin 30 bin kişilik stada kotalı, 4-5 koltuk aralıklı, maksimum 5 bin taraftar alınabilir diye düşünüyorum."
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