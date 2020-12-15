Boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren Ceyhun Çatalca tutuklandı
Tuzla’da boşanma aşamasında olduğu Seher Çatalca’yı öldüren Ceyhun Çatalça isimli erkek tutuklandı.
İstanbul’un Tuzla ilçesinde Ceyhun Çatalça isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi Seher Çatalca’yı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Ceyhun Çatalca, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ceyhun Çatalca, savcılık sorgusunun ardından, “Eşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ceyhun Çatalca’nın, mahkemedeki sorgusunun ardından atılı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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