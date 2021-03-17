Boşanma davasından çıkan koca, aracıyla eşinin bulunduğu otomobile çarptı
Çorum’da Ferhat K., boşanma davalarının görüldüğü adliye çıkışında otomobiliyle takip ettiği eşi Büşra K.’nin içinde bulunduğu araca çarptı, ardından da tüfekle ateş açtı. Sürücü Muhammet K. kolundan yaralanırken, Ferhat K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Çorum Adliyesi'nde boşanma davaları görülen Büşra K. ile Ferhat K. çifti, duruşmanın ardından adliyeden çıktı. Ferhat K., kendisine ait otomobile binerek eşinin bulunduğu Muhammet K. yönetimindeki otomobilin peşine düştü.
Bir süre sonra Ferhat K., otomobiliyle eşi Büşra K.’nin içinde bulunduğu araca çarptı. Ferhat K. ardından yanındaki tüfekle diğer otomobile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet ettiği Muhammet K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırgan gözaltına alınırken, Muhammet K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde fenalaşan Büşra K. ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
Muhammet K.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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