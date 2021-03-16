Botoks sonrası ölen Kübra'nın babası: Tahliye edilen sanık tekrar tutuklansın
İSTANBUL Beylikdüzü'nde, güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın (38) babası Ekrem Solmazgül ile annesi Aysel Solmazgül (57), olayla ilgili yargılanan 2 sanıktan birinin tahliye olmasına ilişkin konuştu. Ayşe Solmazgül “Çok üzüldük” derken, Ekrem Solmazgül ise sanığın tekrar tutuklanmasını istedi.
Olay, geçen yıl 21 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Kübra Boyraz, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı. Boyraz, güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan annesi Aysel Solmazgül, kızına ne olduğu sorusu üzerine, güzellik merkezi çalışanı tansiyonunun düştüğünü söyledi. Evde bir gün sonra tekrar fenalaşan Kübra Boyraz, çağrılan ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, durumunda iyileşme görülmeyince özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına karşın Kübra Boyraz kurtarılamadı. Kübra Boyraz'ın cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Epikriz raporunda, Kübra Boyraz'ın 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği bildirildi.
2 TUTUKLUDAN, 1'İNE TAHLİYE
Olay sonrası gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda, şüpheliler adreslerinde bulunamadı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Olaya ilişkin Büyükçekmece 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın babası, annesi ve kız kardeşi de SEGBİS sistemi ile bağlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Öner Ö.'nün suç delillerini gizleme, yok etme ya da değiştirme ihtimali bulunmaması nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanık Erdal D.'nin de tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
AYSEL SOLMAZGÜL: ACIM ÇOK BÜYÜK, TORUNUMU ANNESİZ BIRAKTILAR
Karara tepki gösteren Kübra Boyraz'ın annesi Aysel Solmazgül, dün tutuklulardan birinin serbest bırakıldığı belirterek, "Çok üzüldük. Yüreğimi çok yaktılar. Acım çok büyük, torunumu annesiz bıraktılar. Onların tutuklanmasını istiyorum, onların ceza yemesini istiyorum. Onlar ağır cezada yargılansınlar. Başka canlar yakmasın bu insan, başka anneleri ağlatmasınlar. Her cuma kızımın mezarına gidiyorum. Kızım kaybettik kaybedeli her gün ağlıyorum" dedi.
EKREM SOLMAZGÜL: SERBEST BIRAKILAN BELKİ OPERASYON YAPIYOR
Baba Ekrem Solmazgül ise belki serbest bırakılan adamın tekrar operasyon yaptığını ifade ederek, "Bugün bana, yarın sana. Çünkü adam tutuklanmadı. Senin- benim gibi serbest. Adam doktor değil, bir şey değil. Gidiyor, iş yeri açıyor, iş yeri de değil. Gidiyor adam, saç ekme yerinde operasyon yapıyor” dedi. Solmazgül, serbest bırakılan sanığın geri tutuklanmasını istedi.
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