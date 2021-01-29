Botticelli'nin 'Young Man Holding a Roundel' tablosu 2021'in müzayede rekorunu kırdı: 92 milyon dolar

29 Ocak 2021 Cuma, 10:44

Sandro Botticelli'nin 15. yüzyılda yapılan "Young Man Holding a Roundel" (Madalyon Tutan Genç Adam) adlı tablosu, İgiltere'nin başkenti Londra merkezli Sotheby’s Müzayede Evi tarafından çevrimiçi şekilde satışa sunuldu.

NTV'nin haberine göre, pandemi sebebiyle açık artırma rakamlarının düşük seyrettiği günlerde 80 milyon dolara satılacağını öngörülen tablo 92 milyon dolara alıcı bularak 2021'in satış rekoru kırdı.

15. yüzyılda yapılan "Young Man Holding a Roundel" (Madalyon Tutan Genç Adam) adlı tablonun, Botticelli gibi birçok sanatçının patronu olan Florentinalı asilzade Medici'ye ait olduğu sanılıyor.

Tablonun New York'ta emlak işleriyle milyarder olan ve geçen yıl ölen Sheldon Solow'a ait olduğu yolunda çok sayıda haber yapıldı. Forbes'a göre Solow'un toplam serveti 4.4 milyar dolar civarında.

Tablo, bir dönem dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi ile Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi'nde de sergilenmişti.

Bugüne kadar İtalyan Rönesans Ressamı Sandro Botticelli'ye ait bir müzayedede satılan en pahalı eser 10.4 milyon dolarla "The Rockefeller Madonna" adlı tablo olmuştu.

2020 yılında bir müzayedede satılan en pahalı sanat eseri 1909 doğumlu İrlandalı ressam Francis Bacon'ın Yunan Aeschylus Oresteia hikayesinden esinlenerek yaptığı Triptych (üç çerçeveli resim) adlı eseriydi. Bacon'ın tablosu geçtiğimiz haziran ayında 84.5 milyon dolara alıcı bulmuştu.