Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüs
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bournemouth'un internet sitesinden yapılan açıklamada; kulüpte ikinci kez yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Adı açıklanmayan futbolcunun bir sonraki teste kadar 7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.
Kulüpte haftada iki kez Kovid-19 testi yapıldığı, futbolcu ve personelin sağlığı için tesislerde önlemlerin sürdüğü bildirildi.
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