Böyle kadrolaşma görülmedi: Rektörün, öğrencisini atamadığı makam kalmadı!

29 Kasım 2020 Pazar, 08:15

OdaTV'den Hülya Kılınç'ın haberine göre; Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ataç, aynı üniversitenin fizik bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı dönemde, doktora öğrencisi olan Doç. Dr. Bora Canbula’yı atamadığı makam kalmadı.

Geçen yıl temmuz ayında MCBÜ’ye rektör olarak atanan Ataç, Canbula’yı önce danışmanı yaptı, ardından üniversitenin bilgi işlem daire başkanlığını getirdi. O da yetmedi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne müdür yaptı. Canbula’yı en son genel sekreter vekilliği görevine getiren Rektör Ataç, üniversiteyi adeta öğrencisiyle birlikte yönetmeye başladı.

FİZİKÇİ CANBULA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE DOÇENT ATANDI

Geçen yıl fizik bölümünde sadece öğretim görevlisi olan Bora Canbula’nın, fizikçi olmasına rağmen CBÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne doçent olarak ataması ve bir yıl içindeki hızlı yükselişi sadece kendisiyle sınırlı kalmadı.

Kendisi gibi fizikçi olan eşi Dr. Deniz Canbula da Mayıs 2020 tarihinde Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Alternatif Enerji Kaynakları Programı’nda öğretim üyesi oldu.

ÜNİVERSİTEDE MEŞVERETÇİLER Mİ YAPILANIYOR?

Ev hanımı olan eşi Sevde Ataç’a da üniversite bünyesinde kurulan Sürekli Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu’nda görev veren rektör Ataç’ın, Nurcuların Meşveret grubuna yakın olduğu, personel atamalarında bu cemaatin üyelerine ayrıcalık tanıdığı ileri sürülüyor. Ataç’ın, liyakatsiz atamaları, sadece üniversite içinde değil AKP’li birçok kişi tarafından da sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ağır dille eleştiriliyor.

“FETÖ EVLERİNDE KALMIŞ, ARINÇ’IN MANEVİ EVLADI”

Üniversitedeki kadrolaşma ve Rektör Ataç ile ilgili Twitter’da özellikle AKP’ye yakın kişilerin yaptığı paylaşımlardan birkaçı şöyle:

“Prof. Dr. Ahmet Ataç: Nurcuların Meşveret grubundan görünüyor. Lakin üniversite yılları dahil FETÖ casusluk ve terör örgütünün evlerinde kalmış. CBÜ’deki asistanlığından beri yaklaşık 20 yıldır, Ümit Doğay Arınç’ın manevi evladı. Şu an FETÖ’den hapiste olan CBÜ eski rektörü.!”

“Çok doğru. Ancak bu kişi Ahmet Ataç maalesef ki şu anda Celal Bayar’ın rektörü. Cumhurbaşkanımızı birileri yanlış referans ile bunu atattırmış. Bülent Arınç’ın abisi Ümit Arınç’ın manevi evladıdır. Dediğiniz gibi cezaevinde eski rektör Mehmet Pakdemirli’nin has adamlarından.”

“İyi inceleyin üniversite yönetimlerini! Sayın Cumhurbaşkanımıza saygımızdan birilerinin FETÖ ilişkilerine dair fotolarını ve bazı bilgilerini paylaşmıyoruz, iti köpeği görüp malzeme yapmasın diye. Ama bıçak kemiğe dayanırsa koyarız hepinizin aklı uçar.”

MEŞVERET REFERANSLI KADRO

İstanbul’da özel sektörde çalışırken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel sınavını kazanarak tek kişilik kadroya yerleşen Aslan Bozkurt’un, iddialara göre Bediüzzaman’ın şoförü Hüsnü Bayram’ın referansıyla akademisyen oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu için 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan akademik personel sınavı öncesi yapılan ön değerlendirmede not ortalamasıyla ancak altıncı sırada yer alan Aslan Bozkurt, sınavı birinci sırada kazanarak tek kişilik kadroya yerleştirildi.

Aslan Bozkurt’un meşveret cemaati mensubu olduğu, özel sektörde faaliyet gösterirken Bediüzzaman’ın şoförü Hüsnü Bayram’ın referansıyla üniversite kapılarının açıldığı iddia ediliyor.