Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali başladı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 12:01

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), bugün çevrimiçi olarak başladı. Bu yıl 7’ncisi gerçekleşen festivalde 15 finalist, bir hafta boyunca jüri karşısında olacak. "Festival Scope" üzerinden canlı yayımlanan ana yarışma kategorisindeki 15 finalist haricinde BIFED Panoraması ve Türkiye Panoraması kuşağında yer alan 23 belgesel de Youtube kanalından kasım ayı sonuna kadar izleyiciyle buluşacak.

Finalistler arasında yer alan iki yapım Türkiye’deki ekoloji sorunlara dikkat çekiyor. Rûken Tekeş, "Aether" adlı belgeselinde sular altında kalan Hasankeyf’te 21 günlük yaşam döngüsünü anlatırken Julia Lazarus ise "Kuzey Ormanları" adlı belgeselinde inşaat ve otoyol projeleriyle Karadeniz kıyılarına verilen tahribatları gözler önüne seriyor.

'Savunucuları savunun' sloganıyla gerçekleşen festivalde bu sene Türkiye ile birlikte İtalya, Fas, Katar, Birleşik Devletler, Hindistan, Fransa, Çekya, Almanya, İsviçre, Letonya, Norveç, Litvanya, Birleşik Krallık, Avusturya ve Meksika da yer alıyor.

BIFED 2020 finalistleri

* "Aether" - Rûken Tekeş, Türkiye/İtalya

* "Amussu" - Nadir Bouhmouch

* "Artifishal" - Josh Murphy, ABD

* "Daima Yavaş Yeşil" - Christoph Pohl, Hindistan

* "Yeşil Kan-Arthur Bouvart" - Jules Giraudat, & Alexis Marant, Fransa

* "Tasa" - Andrea Culková, Çek Cumhuriyeti

* "Kuzey Ormanları" - Julia Lazarus, Türkiye/Almanya

* "Tutku-İsyan ve Teslimiyet Arasında" - Christian Labhart, İsviçre

* "Kaşık" - Laila Pakalnina, Letonya/Norveç/Litvanya

* "Atom: Bir Aşk Macerası" - Vicki Lesley, Birleşik Krallık

* "Günler ve Yıl" - Othmar Schmiderer, Avusturya

* "Ateş" - Katharina Weingartner, Avusturya/Almanya

* "Kırmızı Çizgi-Hambach Ormanı'nda Direniş" - Karin de Miguel Wessendorf, Almanya

* "Titixe" - Tania Hernández Velasco, Meksika

* "DSÖ'ye Güven" - Lilian Franck, Almanya/Avusturya

Türkiye Panoraması

* "Anadolu'nun Meşe Ormanları" - Bulut Renas Kaçan

* "Beyaz Altın" - Ali Cem Şimşek, Faruk Emin Kaba, Sezai Mert Sak

* "Çan: Bir Termik Kasabası" - Mert Harmandar

* "Efe Dayı" - Harun Akça

* "Ege'nin Son Baharı" - Onur Erkin

* "İda'nın Bekçileri" - Tolga Barman

* "Jeotermal Yetti Gari" - Murat Yüksel

* "Kanalı Beklerken" - Yasin Serindere

* "Rant Uğruna" - Nejla Osseiran

* "Roma Bostanı" - Nesime Karateke

* "Sınırların Ötesinde" - Eylem Şen