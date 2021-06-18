Brezilya, Kupa Amerika'da 2'de 2 yaptı
2021 Kupa Amerika'nın (Copa America) ev sahibi Brezilya, B Grubu'ndaki ikinci maçında Peru'yu 4-0 mağlup etti.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da Brezilya, Peru'yu ağırladı.
Brezilya, Nilton Santos Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısını Alex Sandro'nun 12. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.
Neymar, 68. dakikada farkı 2'ye çıkarırken, Everton Ribeiro'nun 89, Richarlison'un ise 90+3. dakikalardaki golleri Brezilya'ya 4-0'lık galibiyeti getirdi.
B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanan ev sahibi ekip, 6 puanla zirvede yer aldı.
Gruptaki diğer mücadelede ise Kolombiya ile Venezuela 0-0 berabere kaldı
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