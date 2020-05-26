Brezilya ölüm ve vaka sayılarında ABD'yi geride bıraktı

26 Mayıs 2020 Salı, 10:10

ABD’nin ardından vaka bazında dünyanın Kovid-19’dan en çok etkilenen ülkesi haline gelen Brezilya’da kabus devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son haftalarda 10 bin günlük vakanın altına inilmediği ülkede son 24 saatte 11.687 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada toplam Kovid-19 vaka sayısının ise 374.898 olduğu aktarıldı.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 807 insanın yaşamını yitirdiği de belirtildi. Ölüm sayısı 23.473’e çıktı.

ABD’Yİ GERİDE BIRAKTI

Güncel verilere göre Brezilya’da yaşanan günlük ölüm sayısı ABD’deki günlük ölüm sayısını geçti.

ABD’de son 24 saat içerisinde 620 insanın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. ABD’de Kovid-19’a bağlı sebeplerle toplam 97.971 insan yaşamını yitirmişti.

BOLSONARO SIK SIK ELEŞTİRİYORDU

Ülkede son haftalarda Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sokağa çıkma yasaklarına muhalefet etmesi ile birlikte corona vaka sayısında artış gözlenmişti.

“Kötü bir ekonomi, virüsten daha tehlikeli” açıklamasını yapan Bolsonaro, sık sık halkın karşısına maskesiz çıkarak, ekonomiyi canlandırmak için sokağa çıkılması gerektiğini savunmuştu.





Sözcü