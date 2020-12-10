Brezilya'da ölümcül olarak bilinen nadir bir mantardan kaynaklanan ilk enfeksiyon vakası görüldü
Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Candida Auris isimli mantardan kaynaklı ilk vakasının kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu nadir rastlanan bu mantar türü vücutta ilaç tedavisine yanıt vermeyen enfeksiyonlara sebep olabiliyor ve ölüm riski taşıyor.
Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Candida Auris isimli mantardan kaynaklı ilk vakasının kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu nadir rastlanan bu mantar türü vücutta ilaç tedavisine yanıt vermeyen enfeksiyonlara sebep olabiliyor ve ölüm riski taşıyor.
Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), pazartesi günü Bahia eyaletinde bulunan bir hastanenin yetişkin yoğun bakım ünitesine kabul edilen bir hastada Candida mantarı kaynaklı olası bir enfeksiyon vakasına karşı uyarıldı.
Bahia eyaleti ülkenin kuzeydoğusunda okyanus kıyısında bulunuyor.
İLK OLARAK 2009’DA JAPONYA’DA GÖRÜLDÜ
Sputnik'in aktardığı habere göre, Bakanlığın küresel sağlık için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söylediği Candida mantarı, ilk olarak 2009 yılında Japonya'da tespit edilmişti. Mantarın sebep olduğu enfeksiyonun hastane gibi ortamlarda hızlı bir şekilde yayılabileceği biliniyor.
Brezilya yayılımının önüne geçmek için görev gücü oluşturdu
Bu sebeple Bakanlık, tespit edilen olası vakanın daha iyi araştırılması ve yayılmasını önlemek için uzman bir ekip oluşturulduğunu açıkladı.
İngiltere’de Candida mantarından kaynaklı ilk vakaya 2013 yılında, ABD’de ise 2016’da rastlanmıştı. Daha birçok ülkede rastlanan Candida mantarı, Güney Amerika ve Güney Asya bölgesinde daha yaygın görülüyor.
Brezilya sağlık sisteminin bu yıl pandemi sürecinde oldukça zorlandığı biliniyor. Ülke yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı 177 bin 317 ölüm ile dünyada ikinci, doğrulanmış 6 milyon 62 bin vaka ile üçüncü sırada yer alıyor.
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