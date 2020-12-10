Brezilyalı ünlü futbolcuya 9 yıl hapis cezası

10 Aralık 2020 Perşembe, 21:32

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho, Milan'da bir kadına diskoda tecavüz ettiği suçlamasıyla 9 yıl hapse mahkum edildi.

Eski Manchester City, Milan futbolcusu olan Robinho, Başakşehir ve Sivasspor'da da oynamıştı. Robinho, Milan'da bir diskoda kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 9 yıl hapse mahkum edildi.

22 Ocak 2013 yılında gerçekleşen olayda Robinho'nun Arnavut kökenli bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyordu.

9 yıllık hüküme rağmen İtalyan Adalet Sistemi'nde cezayı düşürmek için itiraz hakkı bulunuyor. Bu sebepten dolayı Brezilyalı futbolcuya verilen hüküm, itiraz süreçleri tamamlanana dek uygulanmayacak.

33 yaşındaki futbolcu şu anda ülkesi Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyiyor.