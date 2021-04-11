BTK, temsilci atama yükümlülüğünü yerine getiren Pinterest'in reklam yasağını kaldırdı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi dolayısıyla reklam yasağının kaldırılmasına karar verdi.
BTK'nin, Pinterest Inc Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Pinterest'in, ilgili kanunda düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19 Ocak 2021 tarihli reklam yasağının kaldırılması kararlaştırıldı.
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