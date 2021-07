Büyük Menderes’te toplu balık ölümleri

09 Temmuz 2021 Cuma, 08:02

Aydın’ın Söke ilçesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanması endişeye neden oldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Nehirdeki kirlilik her geçen gün artıyor. Yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

HERKES GÖREVE

Büyük Menderes Nehri’nin Söke’de denize döküldüğü yer olan Kafa bölgesinde amatör balıkçılar, kıyıya vurmuş çok sayıda ölü balık olduğunu fark edip durumu EKODOSD’a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü beraberindeki heyet ile bölgeye gidip inceleme yaparak baraj kapaklarının açılmasıyla bazı fabrikaların da atıklarını bu sularla birlikte bıraktığını ifade etti. Balık ölümlerinin artan kirlilikten kaynaklandığını belirten Sürücü, Büyük Menderes Nehrin’de geçmiş yıllarda da benzer şekilde toplu balık ölümleri yaşandığını kaydetti.

Büyük Menderes Nehri’nde kirliliğin her geçen gün arttığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Kafa bölgesinde 10 binlerce balığın kirlilik yüzünden telef olduğunu gördük. İçlerinde 3 santimetrelik balıktan yaklaşık 30 kilogramlık büyük balıklara kadar binlercesi vardı. Evsel atıklar ile sanayi kuruluşlarının arıtmasız bir şekilde akıttıkları kimyasal atıklar ve sular nedeniyle Menderes Nehri’ndeki kirlilik her geçen gün artıyor. Bu da toplu halde balık ölümlerine yol açıyor” diye konuştu. Ölü balıkların insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu dile getiren Aydın Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Vergili, yetkililerin bir an önce önlem alması çağrısında bulundu. Vergili, “Umurlu Mahallesi Armutlu Köprüsü mevkiinde balıkların öldüğünü gördük. Gürül gürül akan, Ege Denizi’ne dökülen Menderes Nehri’ne yazık ki can çekişiyor. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının atıkları da nehri kirletmeye devam ediyor. Kuraklık nedeniyle artık Menderes’te su olmayınca, olmayan kirli suyu da temizlemeye gerek yok. Aydın’ın tüm milletvekillerine çağrımızdır ne zaman Menderes’in çığlığına cevap vereceksiniz” diye konuştu.