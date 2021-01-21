Bu onur artık Ronaldo'nun
Ronaldo Napoli ile oynanan Süper Kupa maçında attığı golle resmi maçlarda 760 gole ulaşarak efsane Çek forvet Josef Bican’ı geride bıraktı ve ‘tarihin en golcü futbolcusu’ unvanını elde etti.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo Napoli ile oynanan Süper Kupa maçında attığı golle resmi maçlarda 760 gole ulaşarak efsane Çek forvet Josef Bican’ı geride bıraktı ve ‘tarihin en golcü futbolcusu’ unvanını elde etti.
1931-1955 yılları arasında forma giyen Bican, 759 golle resmi maçlarda en fazla gol atan futbolcu unvanına sahipti. Ronaldo bu golle hem rekorun yeni sahibi oldu, hem de takımını şampiyonluğa taşıdı.
Portekizli futbolcunun şu anda tek rakibi 34 yaşındaki Lionel Messi. Arjantinli yıldız, kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 742 golü bulunuyor ve Ronaldo’dan 150 maç daha az oynadı.
5 Şubat’ta 36 yaşına girecek olan Ronaldo, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Portekiz Milli Takımı formalarıyla oynadığı maçlarda birçok rekora imzasını atmayı başardı.
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