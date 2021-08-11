Bu ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcular karantinaya alınacak! THY açıkladı
Türkiye'ye yurt dışından gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunmuş olan yolcular, Covid-19 önlemleri kapsamında, belirlenen otellerde 14 gün karantina altına alınacak.
Türk Hava Yolları (THY), "yurt dışından Türkiye'ye gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan yolcular, koronavirüs önlemleri kapsamında, belirlenen otellerde 14 gün karantina altına alınacak" açıklamasında bulundu.
Havalimanı transfer ve otel masraflarını yolcular kendileri karşılayacak. Otellerin fiyatı kişi başı günlük 1600 TL olarak belirlendi.
14 GÜN SÜREYLE KARANTİNA
THY'nin internet sitesindeki açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen yolcuların Türkiye'ye giriş yapmaları konuya dair yeni bir karar alınana kadar yasaklanmıştır. Fakat bu kişilerin Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur, bu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir.
Başka bir ülkeden geldiği halde son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan 6 yaş ve üstü kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır.
İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere bu 6 ülkeden uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.
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