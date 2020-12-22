Bucaspor 1928 en golcü takım

22 Aralık 2020 Salı, 12:25

Sarı-lacivertliler, toplam 67 takımın yer aldığı 3'üncü Lig'e en fazla gol sevinci yaşayan ekip konumunda. Bucaspor 1928'de Tunç Murat attığı 8 golle skor yükünü çekerken, Oğuz 6, Cuma 4, Sabahattin 2, Ahmet Aktaş, Ahmet Aras, Berke, Burak, Enes, Gökhan ve Ufuk ise 1'er kez rakip ağları sarstı. Rakipler ise 2 kez kendi kalelerine gol attı.

