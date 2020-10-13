Bugün Ege'de hava nasıl olacak?

Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2020 Salı, 11:05
Bugün Ege'de hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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