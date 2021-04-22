Bundesliga son üç hafta için 2 aşamalı karantina uygulamasına gidecek
Almanya Kulüpler Birliği, Bundesliga'nın son üç haftasında oynanacak maçlarda iki aşamalı karantina uygulamasına gidileceğini açıkladı.
Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan yazılı açıklamada, sezonun son 3 maçı için iki aşamalı karantina önlemi uygulanması kararı alındığı ifade edildi.
Buna göre ilk aşamada 3 Mayıs'tan itibaren lisanslı futbolcular, teknik direktör ve ekibi, normal PCR test programına dahil olacaklar. Bu kişilerin yalnızca evde veya antrenman sahalarında veya stadyumda kalmasına izin verilecek.
İkinci aşamada ise 12 Mayıs'tan itibaren 36 profesyonel kulübün tamamı karantina kampına girmek zorunda kalacak.
Takım doktorlarının ya da bir takımdaki bir kişinin kamptan geçici olarak ayrılması durumunda kampa dönüşlerinde test yaptırması ve bazı yükümlülükleri yerine getirmesi istenecek.
Açıklamada getirilen yeni önlemlerle temasın ve enfeksiyon riskinin daha da azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı.
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