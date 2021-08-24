Burak Elmas, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ziyarette bulundu.
Burak Elmas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyarette etti.
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'a nazik ziyareti için teşekkür ediyor, güzide spor kulübümüze başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.
Burak Elmas ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, “ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu'na nazik kabulleri için çok teşekkür ediyorum.”
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'a nazik ziyareti için teşekkür ediyor, güzide spor kulübümüze başarılar diliyorum. @GalatasaraySK @burakelmas_tr pic.twitter.com/2BW8XXiV4p— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 24, 2021
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