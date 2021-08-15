Burak Elmas umutlu: Çok güzel şeyler olacak
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak" dedi.
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Giresunspor'la karşılaşacak Galatasaray, Giresun'a ulaştı.
Ordu-Giresun Havalimanı'nda çok sayıda taraftarın karşıladığı Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele giderek maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah çok güzel bir maç olacak. Aynı zamanda Giresun'da akrabalarımızla birlikte olacağız." dedi.
Bir gazetecinin "Yeni sezondan neler bekliyorsunuz" sorusu üzerine Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." cevabını verdi.
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