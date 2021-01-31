Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Başçı, Gaziantep’te de 26,4 milyon TL’lik 5 ihale aldı: Arkadaş ihale zengini
Milli Saraylar’ın kamera güvenlik sistemi ihalesinin de aralarında olduğu birçok devlet ihalesini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başcı’nın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden toplamı 26 milyon 442 bin 247 lirayı bulan 5 ihale aldı.
Fatih Başçı, Erus Grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre bu gruba bağlı olan ERB Teknoloji, ERUS Kentsel İşletme ve ERB Yapı şirketlerinin sahibi. 2014 yılında aldığı TBMM Kameralı Güvenlik Sistemi ihalesiyle gündeme gelen Başçı’nın sahibi olduğu ERB Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 30 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı İstanbul’daki Beykoz, Küçüksu ve Ihlamur kasırlarının kamera güvenlik sistemi ihalesini 7 milyon 456 bin lirayla kazanmıştı. Başçı’nın sahibi olduğu İstanbul merkezli ERB Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden de çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı. Belediye 17 Aralık 2020’de “İbrahimli Kent Parkı Çevre Düzenleme yapım işi’’ ihalesini açtı. 1 yıl sürecek işin ihalesi için 6 şirket döküman satın aldı ancak sadece Başçı’nın şirketi ERB Yapı teklif verdi. İhaleyi 24 milyon 398 bin 147 lira bedelle bu şirket kazandı. Belediye ile şirket arasında 26 Ocak’ta sözleşme imzalandı. Önceki gün başlayan iş 29 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Ayrıca şirket belediyeden 2015, 2016 ve 2018’de de 4 ihale aldı. Çocuk oyun grubu alımını içeren ihalelerin toplamı ise 2 milyon 44 bin 100 lira.
CHP’Lİ KALKAN: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ
Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep’in ‘’sürekli olumsuz ihalelerle’’ gündeme geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir ihale yapıyor, ihalenin katılımcısı bir, geçerli teklif de bir. İhalenin bedeli 24.4 milyon lira. Firmaya baktığımız zaman Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 5 ihale var. 4 tanesi tek katılımlı, beşinci ihale 2 katılımlı ama onun da geçerli teklifi sadece tek. Firmayı araştırdığımız zaman daha önce farklı ihalelerle, Bilal ve Burak Erdoğan’ın arkadaşı olarak gündeme geldiğini görüyoruz. Bu firmanın tek katılımcı olmasını ve 24.4 milyon liralık ihale başta olmak üzere bütün ihalelerindeki başarılarının sırrını merak ediyoruz. Bu firmanın Gaziantep’te sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden ihale almasının sırrını da merak ediyoruz. Bu firma için herhangi bir kimse ricacı olmuş mudur, yoksa bu ihale tamamen tesadüf müdür bu konuda da bizzat Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den kamuoyunu aydınlatacak açıklama bekliyorum.’’
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