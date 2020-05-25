Burak ve Sercan Survivor'da buluştu; olay oldu!

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:21

üper Lig'de Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz, Survivor canlı yayınına katıldı. Survivor 2020'nin yeni bölümünde ‘Anlat Bakalım’ oyunu ünlüler ile yarışmacılar arasında oynandı. Burak Yılmaz ünlüler takımında, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Sercan Yıldırım ile eşleşti. İkilinin ‘Anlat Bakalım'daki diyaloğu eğlenceli anlara sahne oldu.

Survivor yarışmacıları, programa bağlanan Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak, Yılmaz Morgül ile eşleşerek ‘Anlat Bakalım’da yarıştı.

Emre Belözoğlu ve Aycan Yanaç ikilisinin oyunu da geceye damga vuranlar arasındaydı.



