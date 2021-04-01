Burak Yılmaz: 7 puanı seve seve kabul ederdik

01 Nisan 2021 Perşembe, 11:59

"9 PUAN OLMALIYDI AMA KÖTÜNÜN İYİSİYLE BİTİRDİK"

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda art arda oynadığı 3 maçtan 7 puan çıkararak grubunda lider olmasını değerlendiren Burak Yılmaz, "Üç maçtan önce bize 7 puan alacaksınız deseler, biz seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. Hocalarımız, oyuncular olarak biz çok üzüldük. Letonya maçındaki skoru hiç yaşamak istemezdik, herkesten özür dileriz. 9 puan olmalıydı ama kötünün iyisiyle bitirdik diye düşünüyoruz" dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"

2020 Avrupa Şampiyonası'nda rakipleri kadar şansları olduğunu belirten golcü oyuncu, "Avrupa Şampiyonası elemelerinde çok büyük bir başarı elde ederek son maçlar öncesi şampiyonaya katılmayı garantiledik. Bu, takımımıza çok büyük bir öz güven aşıladı. O maçların getirdiği öz güveni bu maçlarda da yaşadık. Tabii kötü geçen de bir Uluslar Ligi oldu. Her şeyi yapan biz olduk. İyi konsantre olduğumuz sürece her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedef gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var. Herkese saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"PSG MAÇI FİNAL NİTELİĞİNDE"

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk mücadelesi veren 35 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü oynayacakları Paris Saint-Germain karşılaşması için ise şu yorumda bulundu: "PSG maçı final niteliğinde bir maç ama daha 9-10 hafta var. Kaybetmek istemiyoruz. Bizim için 9 günde 3 maç yorucu bir süreç oldu. 2.5 günde 1 maç oynadık. Biz iyi hazırlanıp o maça konsantre olacağız."

KRAL'DAN YUSUF YAZICI'YA: "ÜŞÜMESİN. O BİZE PSG MAÇINDA LAZIM!.."

Burak Yılmaz sözlerini tamamladıktan sonra "Yusuf üşümesin. O bize PSG maçında lazım!.." ifadelerini kullandı.