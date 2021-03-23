Burak Yılmaz: "Baskı bana iyi geliyor"

23 Mart 2021 Salı, 17:38

A Milli Takımımızın santrfor oyuncusu Burak Yılmaz, Hollanda maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hollanda'yı mağlup etmek için konsantre olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu ortamı, atmosferi çok iyi bildiğimiz için sürekli WhatsApp grubumuzda konuşuyorduk, buluştuk. Sıkışık bir fikstür, yarın maç oynayacağız. Tamamen konsantre olduk, Hollanda'yı biliyoruz, analiz ediyoruz. Hayalimiz Dünya Kupası'na katılabilmek, hocamız da ilk röportajında bunu söylemişti. Biz de bunun için mücadele edeceğiz. Gol atmak isterim ama golden önce kazanmak istiyoruz. Son maçlarda onlara karşı bir üstünlüğümüz var demeyeceğim ama altta bulunduğumuz bir durum yok. Gol atmak isterim ama tamamen kazanma üstüne kurulu bir kafa yapım var şu anda." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğu boyunca baskı hissettiğini söyleyen golcü futbolcu, "Benim futbol hayatım baskıyla geçti, bu baskı bana iyi geliyor. Baskıyla oynamayı, yaşamayı, mücadele etmeyi seviyorum, baskıyla kazanmaya alıştım. İnşallah daha iyi oyuncular gelir, şu anda bizler varız, bu bayrağı bizler taşıyoruz. İnşallah daha iyi yetenekler gelecek." dedi.

HAALAND'DAN KORKMUYORUZ

Sakatlığının son durumu sorulan Burak Yılmaz, "Yaşadığım sakatlık tamamen geçti, biraz uzun sürdü. Son maçta görev aldım, şu anda kendimi iyi hissediyorum" dedi. "Martin Linnes'in "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözleri ile ilgili görüşleri sorulan "Bizim defansımız çok üst düzey oyunculardan kurulu, Haaland da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın, biz sakin sakin, usul usul yola devam edelim. Rakip de büyük oyuncu, saygımız sonsuz ama biz kazannmak istiyoruz. Biz kimseden hiçbir zaman korkmadık, onlar da bizden korkmasın." cevabını verdi.