Burak Yılmaz’dan 28. golünü attı yeni hedefini açıkladı!

Lille'de ikinci baharını yaşayan Burak Yılmaz 50 gol barajına gözünü dikti.!

İHA
31 Mart 2021 Çarşamba, 08:45
Burak Yılmaz’dan 28. golünü attı yeni hedefini açıkladı!
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Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya karşısında A Milli Takımı 3-1 öne geçiren golü atan Burak Yılmaz, milli forma altında 28. gol sevincini yaşadı.
A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya’yı ağırladığı karşılaşmada Burak Yılmaz, 52. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak milli forma altındaki 28. golüne imza attı.
A Milli Takım forması altında 66. maçına çıkan Burak, 28. golünü kaydetti. Fransa'nın Lille ekibinde de gol yükünü çeken Burak, 50 gol barajını hedefliyor.


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