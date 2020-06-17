Burak Yılmaz’dan Muslera’ya mesaj: Kardeşim!
Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’yı hastanede ziyaret etti.
Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’yı hastanede ziyaret etti.
Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’ya ziyaretler sürüyor. Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, ’Kardeşim’ notunu ekledi.
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