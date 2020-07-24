Burak Yılmaz’dan veda açıklaması: Beşiktaş'a kırgın değilim

24 Temmuz 2020 Cuma, 15:25

Fransa’nın Lille takımı ile anlaşan Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlılara veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş’ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



"MALİ KONULAR ETKİLİ OLMADI"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada Beşiktaş'a kırgın olmadığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim. Beşiktaş'tan iyi, güzel duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil" dedi.