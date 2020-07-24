Burak Yılmaz’dan veda paylaşımı
Beşiktaş’tan ayrılan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.
Fransa’nın Lille takımı ile anlaşan Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlılara veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş’ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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