Burak Yılmaz'ı çıldırtan goller
Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.
Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti. Yenen goller kaptanı üzdü.
Beşiktaş’ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz’ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.
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