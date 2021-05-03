Burcu Biricik: Benim için en güzel hediye bu olacak

Oyuncu Burcu Biricik, doğum gününde hediye yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağış yapılmasını istedi. Oyuncu, konuyla ilgili, "Benim için en güzel hediye bu olacak, şimdiden teşekkürler" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:19
Burcu Biricik: Benim için en güzel hediye bu olacak
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Son dönemde Kanal D'de ekrana gelen 'Camdaki Kız' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Biricik Burcu Biricik, 4 Mayıs'taki doğum gününde hediye yerine bağış istedi. Ünlü oyuncu, takipçilerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) yardım çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Biricik, "Canlarım eşim dostlarım sevenlerim sevmeyenlerim. Malum doğum günüm geliyor belki içinizden bir hediye almak gerekirse diye bunu da şöyle şuraya bırakıyorum. Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını ne çaresiz durumlara düştüğünü gördüm, yaşadım ve hissettim. Küçük büyük fark etmez benim için en güzel hediye bu olacaktır. Şimdiden teşekkürler" mesajını yazdı.


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