Burial, Four Tet ve Thom Yorke'dan iki yeni şarkı
Burial, Four Tet ve Thom Yorke "Her Revolution" ve "His Rope" isimli iki yeni parçayı dinleyiciyle buluşturdu.
Thom Yorke (Fotoğraf: Reuters)
Burial, Four Tet ve Thom Yorke "Her Revolution" ve "His Rope" isimli iki yeni şarkıyı, Türkiye’de GRGDN Müzik'in temsil ettiği XL Recordings etiketiyle dinleyiciyle buluşturdu.
Üçlü 2011 yılında "Ego" ve "Mirror" isimli ilk ortak yapımlarını yayımlamıştı.
Parçaların yer aldığı plaklar sınırlı sayıda basıldı ve sadece belli plak mağazalarında piyasaya sürüldü.
Tüm dijital platformlarda paylaşılan parçalar buradan dinlenebilir.
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