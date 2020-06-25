Büro-İş Sendikası’ndan ‘gelir vergisi’ davası

25 Haziran 2020 Perşembe, 14:51

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, 24 Haziran 2018’de TBMM’nin ve halkın iradesinin yok sayıldığı bir yönetim biçimine geçtiğini ve “ferman” ile vergi toplanmaya başlandığı kaydetti.

“KAMU EMEKÇİSİ DAHA FAZLA VERGİ ÖDEYECEK”

24 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “gider vergileri yasasındaki banka ve sigorta muameleleri vergilerinin oranlarının” düzenlendiğini, idari bir karar ile altının satış işlemlerinde vergi oranının binde ikiden yüzde bire yükseltildiğini belirten Hamzaçebi şunları kaydetti:

“27 Mayıs’ta yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile de kamu emekçisinin aynı veya farklı birden çok kamu kurumundan maaş, döner sermaye geliri, fazla çalışma ücreti gibi gelir elde etmesi durumunda artan oranlı vergi dilimine daha erken girecek ve daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak. Bu düzenleme Anayasamızın ‘Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır’ hükmüne aykırıdır.”

“SİYASETÇİLERİN VERGİSİNİ MİLLETE ÖDETİYORLAR”

11 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile “AKP’lilerin ek gelir kaynağı olan, arpalık olarak bilinen Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) görevli yönetim, denetim, tasfiye kurulu üyeliklerinin ücretleri belirlendiğini” anımsatan Hamzaçebi, “Bu düzenleme içerisinde Varlık Fonu’nun portföyünde bulunan Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, ÇAYKUR, BOTAŞ, TCDD gibi KİT’ler bulunmakta. Vakıfbank yönetimine atanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Halkbank Yönetim Kurulu’na atanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gibi bir kaç yerden maaş alan, saraya yakın bürokrat ve siyasetçilerin vergisini millete ödetenler gözü emekçi memurun ücretine dikmiş” ifadelerini kullandı.

Hamzaçebi, Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin ilgili maddeleri ile ilgili yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçebilmek için yürütmeyi durdurma talepli olarak Danıştay’da dava açma kararı aldığını açıkladı.