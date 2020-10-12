Büro Memur-Sen'in 'dava açılmasın' talebi

12 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu’nda yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan “skandal” olarak nitelendirilebilecek bir talepte bulundu. Sendika, görevden alınan müdürlerin yeniden göreve dönmelerini engellemek için dava açmalarının kısıtlanmasını istedi.

Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, hizmet kolunda yetkili sendika olduğu için toplu sözleşme döneminde pazarlık masasına oturuyor. Şu anda yetkili olduğu için de o hizmet kolunda sadece Büro Memur-Sen’in talepleri masaya geliyor. Bu nedenle talepleri önemli. Sendika yönetimi geçen hafta bakanlıkla yaptığı toplantıda tartışma yaratacak bir talepte bulundu. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ile sendika yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret etti. Görüşmede Büro Memur-Sen heyeti, çeşitli başlıklarda talep ve beklentilerini Bakan Selçuk’a iletti. Büro Memur-Sen, Bakan Selçuk’un sendikanın taleplerinin karşılanması adına gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladığını duyurdu. Sendikaya göre Selçuk, sendikanın çalışma yaşamında önemli bir paydaş olduğunu da belirterek, başarılar diledi. Görüşmede Büro Memur-Sen heyeti, Bakan Selçuk’a SGK ve Türkiye İş Kurumu ile ilgili taleplerini yazılı olarak da iletti. Bu talepler içerisinde SGK ile ilgili bir talep dikkat çekti. Büro Memur-Sen, görevden alınan sosyal güvenlik il müdürlerinin davaları kazanınca bakanlığın belirlediği çalışma şartlarını “sabote” ettiklerini ileri sürdü. Sendika aynen şu talepte bulundu:

“Bakanlık oluru ile görevden alınan sosyal güvenlik il müdürleri kazandıkları dava sonucunda göreve başlamakta ancak çalışmalar yaparken intikam hissi ile davranmakta ve bakanlığın belirlediği çalışma şartlarını sabote etmektedirler. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre atanan bakanlık il müdürleri gibi mevzuatta değişiklik yapılarak bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların il müdürlerine de sözleşme şartı getirilerek dava açmanın kısıtlanması daha uygun olacaktır.”