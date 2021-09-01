Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü, eşinin yolluk ücretini üniversiteye karşılattı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Arif Karademir’in, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve İva Reçine A.Ş katkılarıyla düzenlenen 1. Reçine günleri etkinliğine reçine ile ilgisi olmayan eşi BTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Zuhal Karademir’i de dahil ederek yolluk, yevmiye ve konaklama ücreti ödemesi yaptırdığı ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen üniversite çalışanı, “Kendi makam arabası ile ulaşım sağlayan Rektör Karademir kendisine bile yolluk ücreti ödememesi gereken yerde eşini de tatile götürerek masrafları devlete yüklemesinin, ahlaki ilkelerle örtüşmediğini, üniversite personeli dile getirmektedir” dedi. İddiaları sormak için aradığımız Karademir ise, “Yolluk, yevmiye gibi bir şey yok. Ona tenezzül edecek insan da değiliz. Belge yalandır” dedi. e-Devlet belge doğrulama uygulamasında personel servisine ait yazı doğrulandı.

BTÜ’de 2017-18 Akademik Yılı Güz döneminde, dışarıdan derse giren ve o dönem Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde çalışan Dr. Fırat Mollaer’e sırf 81 günlük yol için 30 bin 400 TL ücret ödendiğini Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı. Bu defa da BTÜ Rektörü Arif Karademir’in, eşi Zuhal Karademir için yolluk, yevmiye ve konaklama ücreti verdirdiği ortaya çıktı.

RESMİ YAZI YAZILDI

BTÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında, “Üniversitemizin temsilen yolluk-yevmiye, konaklama ücreti Orman Fakültesi Dekanlığı’nın bütçesinden ödenmek üzere, resmi araç ile 7 Nisan 2021 saat 17.00’den itibaren 8 Nisan 2021 tarihinde 1 gün süreyle Balıkesir Altınoluk’a görevlendirmelerini ayrıca sokağa çıkma ve seyahat kısıtlama uygulaması gün ve saatlerde kısıtlamadan muaf tutulması için gerekli müsaadenin verilmesini arz ederiz” ifadeleri kullanıldı. Ekte yer alan Reçine Günleri BTÜ Katılımcı Listesi’nde ise rektör Karademir ve eşinin de aralarında olduğu 13 kişinin ismi yer aldı.

İsmini vermek istemeyen üniversite çalışanı kendi makam arabası ile ulaşım sağlayan Rektör Karademir’i kendisine bile yolluk ücreti yazdırdığını dile getirerek, “Kendisinin yolluk ücreti almaması gerekirken eşini de tatile götürerek masrafları devlete yüklemesinin, ahlaki ilkelerle örtüşmediğini, üniversite personeli dile getirmektedir. Üniversite personeli bilimsel çalışmalarda ödenek bulmakta zorlandıklarını hatta katılamadıklarını belirtmekteler ancak Rektör Karademir eşine hakkı olmadığı halde devletin imkânlarını peşkeş çekmiştir” dedi.

İddiaları sormak için aradığımız Karademir ise “İva Reçine’nin sahibi geçenlerde vefat etti. Çok iyi bir insandı. Bakanlığın reçine eylem planı kapsamında yapılan bir çalışma. Biz yolluk ve yevmiye almadık. Otel masrafımızı İva Reçine karşıladı. Eşim yüksek lisans yapıyor zaten kimya mühendisi. Reçine konusunda şu anda projesi var. Yolluk yevmiye gibi bir şey yok. Velev ki eşim olarak bile yanımda katılmasında teknik olarak bir sakınca yok” dedi. Karademir, BTÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’nın yazısına ilişkin de “yalandır” dedi. e-Devlet belge doğrulama uygulamasında personel servise ait yazı doğrulandı.