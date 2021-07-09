Bursa'da 57 evden hırsızlık yapan çetenin 7 üyesi yakalandı
Bursa’da farklı zamanlarda 57 evden hırsızlık yapan çeteye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artan evden hırsızlık olayları nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.
Hırsızlık yapılan evlerin civarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayları 8 kişilik hırsızlık çetesinin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin ‘askı’ adı verilen, evlere tırmanarak, çıkma yöntemini kullandıkları saptandı.
Farklı zamanlarda 57 farklı evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çarşamba günü ‘Askı’ adı verilen operasyon düzenlendi. Şüphelilerden E.K., B.Y., E.K., Z.D., B.Ş., M.T. ve M.E.N. gözaltına alındı. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören diğer şüphelinin de taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı malzemeler ve evlerden aldıkları anahtarlarla çaldıkları 6 otomobil ele geçirildi.
Hırsızlık için evlere girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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