Bursa'da düğün sahibi ile piyaniste Covid-19 cezası: "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun"
Bursa'da bir sokak düğününde, piyanistin koronavirüse davetiye çıkaran anonsu üzerine düğün sahibi ve piyaniste para cezası kesildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah." diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.
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