Bursa'da onarım için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

AA
14 Eylül 2021 Salı, 15:25
Bursa'da onarım için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, çatı tamiri işiyle uğraşan Veli Arslan (37), Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokak'ta bir fabrikanın çatısına çıktı.

Ölçü aldığı sırada dengesini yitirip 6 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanan Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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