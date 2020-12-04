Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun

Bursa’da girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit eden kişiler, veznedeki 8 bin TL’yi alarak kaçtı.

DHA
04 Aralık 2020 Cuma, 10:43
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
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Olay, saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi.

Başlarını kapüşonla kapatıp PTT şubesine giren 2 kişiden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi.

Kasada bulunan 8 bin TL’yi alan 2 şüpheli, dışarı çıkıp koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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