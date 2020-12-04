Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
Bursa’da girdikleri PTT şubesinde personeli silahla tehdit eden kişiler, veznedeki 8 bin TL’yi alarak kaçtı.
Olay, saat 9.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi.
Başlarını kapüşonla kapatıp PTT şubesine giren 2 kişiden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi.
Kasada bulunan 8 bin TL’yi alan 2 şüpheli, dışarı çıkıp koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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