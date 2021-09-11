Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 72 tutuklama
Bursa'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 72'ye yükseldi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 850 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 85 zanlıdan 72'si tutuklandı.
Operasyonda yakalanan zanlılardan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'unun daha tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 72'ye yükseldi.
SERBEST BIRAKILANLAR OLDU
Diğer zanlılardan 2'si savcılık talimatıyla salıverildi, 11'i ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.
İlçede 7 Eylül şafak vakti düzenlenen operasyonda, 85 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 3 kilo 400 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 50 gram esrar, 20 uyuşturucu tablet, 30 yeşil reçeteli ilaç, 4 hassas terazi, 11 tabanca ve 3 tüfek ele geçirilmişti.
İlgili Haberler
- Afet bölgesine gönderilen köpek maması içinden uyuşturucu hap çıktı
- Ankara'da silah ve uyuşturucu çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
- CHP’li Antmen Meclis'e taşıdı: 'Uyuşturucuyla yakalanan uçak Ethem Sancak’ın mı?’
- İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anları sosyal medyada dikkat çekti
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne kızını 4. kattan, yere açılan battaniye böyle attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- iPhone 13'ün Türkiye fiyatları ortaya çıktı
- Bahçeli'nin çıkışını anlattı: Yüzü sapsarıydı
- Levent Üzümcü'den Erdoğan’a 'kitap' tepkisi
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- Erdoğan ve Atik hakkında suç duyurusu
- Uçak yok, ihale var!
- Duygun Yarsuvat, yaşamını yitirdi!
- AKP'den HDP'ye 'çözüm' hamlesi
- Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması
- Esenyurt'ta sanayi sitesinde patlama: 1 ağır yaralı