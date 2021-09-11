Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 72 tutuklama

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:02

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 850 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 85 zanlıdan 72'si tutuklandı.

Operasyonda yakalanan zanlılardan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'unun daha tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 72'ye yükseldi.

SERBEST BIRAKILANLAR OLDU

Diğer zanlılardan 2'si savcılık talimatıyla salıverildi, 11'i ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

İlçede 7 Eylül şafak vakti düzenlenen operasyonda, 85 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 3 kilo 400 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 50 gram esrar, 20 uyuşturucu tablet, 30 yeşil reçeteli ilaç, 4 hassas terazi, 11 tabanca ve 3 tüfek ele geçirilmişti.