Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:22

Alınan bilgiye göre, Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.

Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor. Yangının villalara sıçramaması için tedbir alınırken, söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattılar.



BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken Bursa Valisi Yakup Canbolat, orman yangınını çıkartan bir zanlının gözaltına alındığı açıkladı.

Vali Canbolat, "Yangını çıkartan uyuşturucu bağımlısı bir kişi gözaltına alındı. Akşam hava kararıncaya kadar 5 helikopter çalışmalarını sürdürecek. Sabaha kadar soğutma çalışmaları devam edecek. Bölge, orman arazisi diğer yangınlarda olduğu gibi kısa sürede ağaçlandırılacak. Kesinlikle imara açılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen V.O. isimli şahsın Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.