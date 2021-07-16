Bursaspor: “Doğru cevapları bekliyoruz”

16 Temmuz 2021 Cuma, 19:59

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında stadyum krizi yaşanıyor. Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emin Adanur’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrasında başlayan tartışmada Bursa Büyükşehir Belediyesi bugün bir açıklama yayınladı.

“ATATÜRK STADYUMUMUZU NİYE YIKTINIZ?

Emin Adanur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni Bursaspor’dan kira talep etmekle suçlarken, “Atatürk Stadyumumuzu niye yıktınız? 2015 yılından bugüne kadar kullanmadığınız yetkiyi, bugün neden kullanıyorsunuz? Stadyumumuzun yetkilerini neden Gençlik ve Spor Müdürlüğüne devrettiniz?

Yönetimimiz sizi ziyaret ettiğinde, normalde kira aldığınızı fakat bunu maç başına çevirdiğinizde kira ödemeyeceğimizi beyan etmişsiniz. Kimin stadını kime günlük kiraya veriyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

“GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden bugün yapılan açıklamada ise stadyumun Bursaspor’un elinden alınmadığı ve kullanım hakkının yeşil-beyazlı takımda olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı, “Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emin Adanur‘un, sosyal medya hesabı üzerinden 'Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun kullanım hakkının Bursaspor’un elinden alındığı, futbolcu Burak Kapacak’a Bursa Büyükşehir Belediyespor olarak talip olunduğu ve stadyumun Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne yeni bir devir yapıldığı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Stadyumun kullanım hakkı 2015 yılından bu yana yapılan kira sözleşmesi kapsamında Bursaspor’dadır. Bu sözleşme koşullarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Yani Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu‘nun Bursaspor‘un elinden alınması durumu tamamen hayal ürünüdür.”

“DOĞRU CEVAPLARI BEKLİYORUZ”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu açıklamaya kulübün internet sitesinde yapılan paylaşımla yanıt verildi. Bursaspor yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı, “ Birkaç saat önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a birkaç soru sormak istiyoruz.

Sayın Aktaş, Ankara ziyaretinizden sonra bir oyuncumuzun transferi için fiyat belirttiniz mi? Yönetimimizin ‘Oyuncu satamayız' demesinden sonra ‘O zaman oyuncuyu Büyükşehir Belediyespor'a alayım' cümlesini kullandınız mı? Bizler yüzleşmeye hazırız. Gelelim stadyum konusuna.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yaşayan Stadyumlar' projesinde bizim stadyumla ilgili görüşünüz nedir? Neden bunu açıklayamıyorsunuz? Neden açıklamanızda farklı farklı olayları anlatıyorsunuz? Siz stadyumun kullanım hakkını Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne verdiniz mi? Bizlerin soruları gayet basit Sayın Aktaş. Sizden de doğru cevapları bekliyoruz.”