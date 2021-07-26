Bursaspor'dan İsmail Çokçalış açıklaması

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, genç oyuncusu İsmail Çokçalış ile sözleşme yeniledi.

DHA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:22
Bursaspor'dan İsmail Çokçalış açıklaması
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Bursaspor, defans oyuncusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı ekip, 21 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ın 2022 yılında sona erecek olan sözleşmesinin yapılan görüşmeler neticesinde 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin Bursaspor'a ve oyuncuya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.


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